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Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Çorum'da etkili olan sağanak yağmur ve Osmancık'ta meydana gelen dolu, vatandaşları zor duruma soktu. Dolu sonrası bazı ekili arazilerde zarar oluştu ve belediye ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.

Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte ikindi saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmancık ilçesinde ise dolu etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle Osmancık'ın bazı köylerinde ekili arazilerde zarar oluştu.

Yağışın ardından Osmancık Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini tahliye ederken, tıkanan rögarları açtı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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