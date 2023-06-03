Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'un Dodurga, Oğuzlar ve Bayat ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle okul bahçesindeki ağaç devrildi, elektrik kesintileri yaşandı, ilçe merkezi suyla kaplandı ve ekili arazilere zarar verildi.

Çorum'un Dodurga, Oğuzlar ve Bayat ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dodurga ilçesinde yağış öncesi başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal İlkokulu bahçesindeki çam ağacı kökünden sökülerek devrildi.

Okul önündeki elektrik direğinin de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilmesinden dolayı ilçenin bazı bölgelerine elektrik kesintisi yaşandı.

Rüzgarın ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

- Oğuzlar

Oğuzlar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından ilçe merkezindeki Fatih Caddesi suyla kaplandı.

Belediye ekipleri selin neden olduğu tahribatı gidermek için çalışma başlattı.

Bayat

Bayat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.

Yaklaşık yarım saat devam eden dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Özellikle Yeni Mahalle Danayabı mevkisinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.