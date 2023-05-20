Çorum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu ilçede bazı sokak ve caddeler beyaza büründü. Sağanak yağış nedeniyle sokakları kaplayan sel suları vatandaşlara da zor anlar yaşattı.