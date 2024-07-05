Çorum'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

ÇORUM'da etkili sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar yollarda kaldı, ağaçlar devrildi.

?Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Dolu ile birlikte etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif parkı yanındaki kavşakta sel suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

İpek taksi kavşağında da ise yolun çökmesi nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Kent merkezinde dolu, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, tıkanma noktalardaki rögarları açmak için çalışma yaptı.