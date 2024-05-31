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Çorum'da sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü

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Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak sebebiyle ekili arazilerde zarar meydana geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak sebebiyle ekili arazilerde zarar meydana geldi.

Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, olumsuzluklara neden oldu.

İlçeye bağlı Ağıroğlan köyünde taşkın sebebiyle su altında kalan ekili arazilerde hasar oluştu.

Osmancık-Dodurga kara yolunda da taşkın yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmancık Panayır Alanı da yağmur suyunun birikmesi nedeniyle bir süre girişe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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