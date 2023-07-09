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Çorum'da Sağanak Nedeniyle 39 Ev ve İş Yerine Su Baskını

Çorum'da Sağanak Nedeniyle 39 Ev ve İş Yerine Su Baskını

Güncel Haberler

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su baskını meydana geldi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Çorum Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su baskını meydana geldi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, 39 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı aldıklarını bildirdi.

Ekiplerin ihbarlara hızla müdahale ettiğini belirten Aşgın, ihbar gelen noktaların tamamına ulaştıklarını, su tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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