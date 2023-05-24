Çorum'da sağanak etkili oldu, tarım alanları zarar gördü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, Kula köyünde tarım alanları zarar gördü.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, Kula köyünde tarım alanları zarar gördü.

Sungurlu ilçesine bağlı çeltik üretimi ile bilinen Kula köyünde etkili olan sağanak, özellikle tarım alanlarında zarara yol açtı. Sağanak nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama yaşandı. Vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale eden ekipler, su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.