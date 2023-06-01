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Çorum'da Sağanak Etkili Oldu

Çorum'da Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Ankara Çorum Güncel Haberler

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