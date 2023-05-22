Çorum'da pompalı tüfekli yaralamanın 17 yaşındaki 2 şüphelisine gözaltı

ÇORUM'da Samet Sayar'ı (32) boş bir arazide pompalı tüfekle vurdukları iddiasıyla E.S.(17) ve B.Ç.(17) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, geçen cumartesi sabaha karşı Çiftlik Çayırı mevkinde meydana geldi. Çevredekilerin otomobil içinde yaralı halde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler 19 AJ 746 plakalı otomobilde Samet Sayar'ı pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Sayar, sağlık ekiplerinin müdahale ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda kullanıldığı belirtilen pompalı tüfek de otomobilin yanında bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olayın şüphelileri E.S. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.