Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Kadın Kaçtı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir apartmana pompalı tüfekle ateş eden iki kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırının ardından dairenin camları kırıldı.

Çorum'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan iki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın, 5. kattaki daireye ateş etti.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

