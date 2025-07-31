Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Daire Zarar Gördü

Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Daire Zarar Gördü
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir daireye pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda camlar ve duvarda hasar oluştu. Zanlı ya da zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Çorum'da pompalı tüfekle ateş açılan dairenin camları ve duvarı hasar gördü.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Cadde'de 3 katlı binanın birinci katındaki daireye pompalı tüfekle ateş açan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kaçtı.

Saldırıda dairenin camları ve duvarında hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gelen polislerce olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için polislerce yapılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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