Çorum'da Pompalı Tüfekle Vurulan M.Y. Hastaneye Kaldırıldı

ÇORUM'da sokak arasında pompalı tüfekle ayaklarından vurulan M.Y., ağır yaralandı. M.Y. hastaneye götürülürken, "Ayaklarımı hissetmiyorum" dedi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kale Mahallesi İbik 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. M.Y.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.Y., yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. "Ayaklarımı hissetmiyorum" diyen M.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, bir arka sokakta yere atılan pompalı tüfeği buldu.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.