Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Suça sürüklenen iki çocuk zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı ve polis merkezine götürüldü.

Çorum'da pompalı tüfekle sokakta ateş eden çocuklar gözaltına alındı

Çorum'da pompalı tüfekle sokakta ateş eden suça sürüklenen iki çocuk zanlı, gözaltına alındı.

Gülabibey Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Havaya ateş ettiği belirlenen suça sürüklenen çocuk şüpheliler Y.K. (16) ve Ö.C.A. (14), kovalamaca sonucu Kapaklı 35. Sokak'ta yanlarında bulunan pompalı tüfekle yakalandı.

Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.