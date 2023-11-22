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Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza

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Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza uygulandı.

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza uygulandı.

Y. K. idaresindeki 23 LF 188 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi'ndeki uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sırasında İskilip 1. Cadde'de tabelaya çarparak duran otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye toplam 23 bin 840 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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