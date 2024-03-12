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Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 420 lira ceza uygulandı

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Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.

M.T.S. (22) idaresindeki 19 ADN 730 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi'nde trafik ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçarken polis otosuna da çarpan araç, kovalamacayla Samsun-Ankara kara yolu İskilip Köprülü Kavşak'ta durduruldu.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamak"tan 45 bin 420 lira ceza uygulandı.

Araç ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

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