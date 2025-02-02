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Çorum'da Polisi Kandıran Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza

Çorum'da Polisi Kandıran Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza
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Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira para cezası kesilirken, otomobili trafikten men edilip çekici ile otoparka kaldırıldı.

Çorum'da dur ihtarına uymayarak kaçan ve polis kovalamacasıyla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira para cezası uygulandı

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Ali Ç. idaresindeki 19 ADM 312 plakalı otomobil, kovalamaca sonucu Şenyurt 6. Sokak'ta yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak, makas atmak ve emniyet kemeri takmamaktan 51 bin 430 lira ceza uygulandı.

Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, trafikten men edilen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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