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Çorum'da Polis Takip Eden Araç Takla Attı: İki Polis Yaralı

Çorum'da Polis Takip Eden Araç Takla Attı: İki Polis Yaralı
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Çorum'da ehliyetsiz sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerinin takibine aldığı araç takla attı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

ÇORUM'da 'dur' ihtarından kaçan sürücüyü kovalayan polis ekibinin bulunduğu araç takla attı. Kazada 2 polis yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ise diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, A.K idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü 'dur' ihtarına uymayınca polis ekipleri takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekiplerin yanı sıra, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis otosunda sıkışan iki polis memuru araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek, durumları hakkında bilgi aldığı polislere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu

Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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