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Çorum'da Polis Sireni Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Çorum'da Polis Sireni Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza
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Çorum'da trafik ekipleri, uzaktan kumandayla çalışan polis sireni bulunan bir aracı durdurdu. Sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine bir ay el konuldu.

Çorum'da aracında polis sireni kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat U. idaresindeki 19 SU 332 plakalı arazi aracını, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde'de durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, uzaktan kumandayla çalışan polis sireni tespit edildi.

Sürücüye, "ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Ayrıca Sedat U'nun sürücü belgesine bir ay el konuldu.

Trafikten men edilen araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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