Çorum'da Polis-Savcı Dolandırıcılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da kendisini polis-savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan İsa A., (18) tutuklandı. İsa A.'nın Samsun ve Uşak'ta da benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

ÇORUM'da kendisini polis-savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan İsa A., (18) tutuklandı.

Çorum'da iddiaya göre, kendisini polis-savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen İsa A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Telefonla dolandırıldıklarını ifade ederek şikayetçi olan vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Verilen eşgal doğrultusunda İsa A.'nın kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Esnafevleri Sokakta bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Zanlının üzerinde ele geçirilen 4 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet yarım, 1 adet çeyrek, 15 adet 1 gram, 2 adet 0.5 gram ve 1 adet 0,25 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Samsun ve Uşak'ta da benzer yöntemle dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (DHA)