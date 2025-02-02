Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 katlı apartmanda yangın! Alevlerin arasında kurtarılmayı bekliyorlar
Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

Çorum'da Polis Kovalamacası Sonrası Kaza: 4 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da Polis Kovalamacası Sonrası Kaza: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da durdurulma ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis kovalamacası sırasında bir apartmanın bahçe kapısına çarptı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da, sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, bir apartmanın bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

Oktay Ö. (18) idaresindeki, içinde 4 kişinin bulunduğu, 06 EU 3137 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Otomobil, polis kovalamacası sırasında Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 4. Sokak'ta bir apartmanın bahçe kapısına çarptı.

Araçta bulunan 4 zanlı, yunus ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve "dur" ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.

Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.