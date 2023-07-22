Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü

Güncel Haberler

Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Gazi Caddesi üzerinde yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsünü fark eden yunus ekipleri motosikletliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Albayrak Caddesi üzerinde alınan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title