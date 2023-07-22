Çorum'da Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü

Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Gazi Caddesi üzerinde yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsünü fark eden yunus ekipleri motosikletliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Albayrak Caddesi üzerinde alınan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM