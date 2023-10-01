Çorum'da polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı

'Dur' ihtarına uymayan araç polisten kaçamadı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi civarında abartı egzoz ile seyir halinde olan 31 ADA 206 plakalı otomobil, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan otomobil Pazartesi Pazarı içerisinde yakalandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi gözaltına alınırken, otomobil içerisinde bir adet kesici alet ve alkol şişeleri bulundu.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

(EU-MMY-MA-Y)