Çorum'da polis ekipleri tarafından kovalama sonucu yakalanan şahısların attığı tabanca bulundu

Çorum'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir sürücü ve yanındaki iki şahsı kovalama sonucu yakaladı. Şahısların kaçarken attığı tabanca ise polis ekiplerinin dikkati sayesinde çimenlik alanda bulundu.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki iki şahıs, kovalama neticesinde yakalandı. Şahısların kaçarken çimenlik alana attığı tabanca ise ekiplerin dikkati sayesinde bulundu.

Olay, Çorum il merkezi Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri şahısların bulunduğu cipi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipteki şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde araç Çevreyolu Kavşağı'nda durduruldu. Yakalanan şahıslar, araçta bulunan bir tabancayı ise çimenlik alana attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde durum fark edilerek tabanca çimenlik alanda bulundu.

Sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu gözaltına alındı. - ÇORUM