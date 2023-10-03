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Çorum'da Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Bulundu

Çorum'da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 parça halinde esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza uygulandı.