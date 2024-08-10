Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücülere Ceza Uyguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve sürücülerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde farklı noktalarda uygulama yaptı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve sürücülerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde farklı noktalarda uygulama yaptı.

Kent merkezindeki farklı bölgelerde oluşturulan denetleme noktalarında araç ve sürücüler incelendi.

İki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 1 otomobil ve 1 motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu Gülabibey Mahallesi'nde yakalandı.

2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 41 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Polisler çocukları bilgilendirdi

Araçlara işlem yapıldığı sırada olay yerine gelen 3 çocuk, polis ekiplerine "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Miraç Erol da yaptıkları işlemlerle ilgili çocukları bilgilendirdi. Çocuklara trafik kurallarına ve trafik polislerinin talimatlarına uymanın önemini vurgulayan Erol, aksi takdirde yaşanabilecek olumsuz sonuçları örnekleriyle anlattı.

Erol, daha sonra polis ekiplerince kullanılan motosikletleri tanıttığı çocuklara polis düdüğü hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Güvenlik Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı?
title