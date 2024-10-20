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Çorum'da Polis Aracının Devrilmesi Sonucu 2 Polis Yaralandı

Çorum'da Polis Aracının Devrilmesi Sonucu 2 Polis Yaralandı
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Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın peşine düşen polis aracı devrildi. Kazada 2 polis yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

A.K. idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Buharaevler Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı araç, Buharaevler Mahallesi Silimkent TOKİ yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis otosunda bulunan komiser Hidayet K. ve polis memuru Mustafa U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli araç kaza yerine yakın bir mesafede ekiplerce yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.K. gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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