Çorum'da Plakasız Otomobil Takibi: Sürücü Mezarlıkta Yakalandı

ÇORUM'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız otomobilin sürücüsü Mert K. (36), yaklaşık 10 kilometrelik takibin sonunda, araçtan inip saklandığı mezarlıkta yakalandı. Alkollü çıkan sürücüye, 54 bin TL ceza uygulandı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde, polis ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen plakasız otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert K., Yaydiğin Kavşağı'ndan yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçtı. Sürücü, polisin, Çiftlik Caddesi'nde, diğer araçları durdurup yolu kapatmasıyla durduruldu. Bu sırada otomobilden inip kaçan Mert K., saklandığı mezarlıkta yakalandı. 1 promil alkollü çıkan sürücüye, 54 bin TL ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.