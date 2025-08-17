Çorum'da Pikniğe Giden 3 Yaşındaki Çocuk Nefes Borusuna Yiyecek Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Pikniğe Giden 3 Yaşındaki Çocuk Nefes Borusuna Yiyecek Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Çatak Tabiat Parkı'nda ailesiyle pikniğe giden 3 yaşındaki Y.G, soluk borusuna yiyecek parçası kaçması sonucu hastanede yaşamını yitirdi. Aile, durumu fark edince acil yardım çağrısında bulundu.

Çorum'da nefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle birlikte Çatak Tabiat Parkı'na pikniğe giden Y.G'nin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

Durumu fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 yaşındaki Y.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.