Çorum'da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çorum Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir petshop iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İş yerinde bulunan canlılar kurtarıldı ancak iş yerinde hasar meydana geldi.
Çorum'da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Ekin 2. Sokak'ta N.Ö'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince dükkandaki canlılar, kırılan camlardan tahliye edildi.
İş yeri sahipleri, dumandan etkilenen canlılara suyla müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.