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Çorum'da Pazarcıya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da Pazarcıya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde pazarcı Galip A'ya maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Yaralanan pazarcı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Çorum'da bir kişinin silahla vurduğu pazarcı, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cerrahi maske takan ve etek giyen bir kişi, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde satış yapan Galip A'ya (31) tabancayla ateş etti.

Kaçarken havaya da ateş eden kişi, bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Galip A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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