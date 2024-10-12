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Çorum'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı

Çorum'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı
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Çorum'da bir pazar tezgahında yüzü maskeli ve kadın kılığında bir kişi Galip Ayan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'ı (30) pazar tezgahında tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi. Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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