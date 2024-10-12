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Çorum'da Pazar Tezgahında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Pazar Tezgahında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da pazar tezgahında saldırıya uğrayan Galip Ayan ağır yaralandı. Yüzü maskeli ve kadın kılığına girmiş olan saldırgan, olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ÇORUM'da yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'ı (30) pazar tezgahında tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi. Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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