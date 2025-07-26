Çorum'da Pazar Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.