Çorum'da Pazar Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı

Çorum'da Pazar Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında çıkan yer anlaşmazlığı sonucu meydana gelen kavga, bir kişinin silahla vurulmasıyla sonuçlandı. Olayda toplamda 7 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var

Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Onu bu hale Süper Lig devinin yıldızı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.