Çorum'da Pazar Kavgası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çorum'da Pazar Kavgası: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Çorum'da pazar esnafı arasında 'yer anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Pazarcılar arasında 'yer anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Mustafa Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Topçu, kurtarılamadı.

Polis olaya karışan D.A. ve M.A.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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