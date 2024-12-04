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Çorum'da Patates Yüklü Tır Kaza Yaptı, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı

Çorum'da Patates Yüklü Tır Kaza Yaptı, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü bir tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum- Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Abilov Abil (56) idaresindeki 99-OZ-139 Gürcistan plakalı patates yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesi girişinde makas attıktan sonra refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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