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Çorum'da 'Paşa' İsimli Kurbanlık 380 Bin TL'ye Satışa Sunuldu

Çorum'da 'Paşa' İsimli Kurbanlık 380 Bin TL'ye Satışa Sunuldu
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Çorum'da besici İbrahim Işık, 1 ton 150 kg ağırlığındaki 'Paşa' isimli kurbanlığını 380 bin TL'ye satmak için alıcı bekliyor. Uzun yıllardır hayvancılık yapan Işık, hayvanlarının özenle beslenmesi konusunda da bilgi verdi.

1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Paşa" 380 bin TL'ye alıcısını bekliyor

ÇORUM - Çorum'da uzun yıllardır besicilik yapan vatandaşın özenle beslediği 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Paşa" 380 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Çorum'da yaşayan İbrahim Işık isimli çiftçinin yetiştirdiği kurbanlıklardan "Paşa" isimli tosun, 1 ton 150 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Işık'ın yetiştirdiği kurbanlık hayvanlardan ikisi 1 ton 150 kilograma, bir tanesi ise 1 ton 50 kilograma ulaştı. 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Paşa", fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. 380 bin TL'ye alıcısını bekleyen "Paşa"ya ve diğer hayvanlara özenle baktıklarını belirten Işık, 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki diğer hayvanı ise sattığını ifade etti.

"Hayvanlarımızı yonca, yulaf, arpa ve kaba yemle besleme yapıyoruz"

Hayvanlarını büyük özenle ve doğal yöntemlerle yetiştirdiğini belirten Işık, "Hayvanlarımızı yonca, yulaf, arpa ve kaba yemle besleme yapıyoruz. Fiyat konusunu aslında çok dile getirmek istemiyorum ama soranlar oluyor. Gerek sosyal medyadan gerek telefonla arayarak bilgi almak isteyenler oluyor. Bu hayvanımıza 380 bin TL diyoruz. Tabii pazarlık sünnettir, gelen müşterilerimizle kurbanlık başında konuşuruz. Diğer bir Paşamız da satıldı. Sağ olsun, alan kişi Ankara'da, sosyal medyadan bizi görüp iletişime geçti. Pazarlığımızı da o şekilde yaptık. Bu paşamız ise nasip olursa hala duruyor" dedi.

Hayvanları büyük bir emekle beslediklerini belirten Işık, "Biz de bu işin içindeyiz ama asıl emeği çobanımız veriyor. Sağ olsun, bizden daha fazla ilgileniyor. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz ama çobanlarımızın emeği çok daha fazla. Sezonuna göre değişiklik gösteriyor ama kurban döneminde ortalama 80 baş hayvanımız oluyor. Bu hayvanları bir yıl öncesinden yaylaya çıkarıyoruz. Dört ay boyunca yaylada otlatıyor, güneşini ve yeşilliğini aldırıyoruz. Sonrasında besiye sokuyoruz. Yaklaşık 1 yıl boyunca besi yapıyoruz" diye konuştu.

Işık, bazı büyük hayvanları farklı müşteriler bularak hisse şeklinde sattıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Güncel
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