Çorum'da parktaki kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da parktaki kafede oturan Veysel Çağıl'ı (30) pompalı tüfekle öldüren, Samet Bozkafa'yı (34) da yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Çorum'da parktaki kafede oturan Veysel Çağıl'ı (30) pompalı tüfekle öldüren, Samet Bozkafa'yı (34) da yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre; elinde tüfek ile parka gelip, müşterilerin arasından geçen kırmızı tişörtlü A.K., ateş açtıktan sonra geldiği yerden çıkarak uzaklaştı.