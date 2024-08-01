Üye Girişi
Haberler

ÇORUM'da parktaki kafede pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

ÇORUM'da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çorum Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

 Karizmaya bakın! Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda tek eli cebinde gümüş madalya kazandı

Karizmaya bakın! Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda tek eli cebinde gümüş madalya kazandı

Bakmadan Geçme

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Abdüllatif Şener kimdir? Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? Abdüllatif Şener'in siyasi hayatı… HAMSTER KOMBAT 1 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? TRT SPOR CANLI İZLE || 1 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşına, nereli, branşı ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 1-2 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1-2 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri!
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title