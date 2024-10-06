Çorum'da Parkta Siloşma: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta parkta buluşan Furkan K. ile Fatih Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K, Fatih Y'ye tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Fatih Y, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yaralı, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin aracı ile gelişi, yaralıya ateş etmesi ve aracı ile kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.