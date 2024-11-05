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Çorum'da Parkta Oyun Grubu Yandı: İki Çocuk Yangına Sebep Oldu

Çorum'da Parkta Oyun Grubu Yandı: İki Çocuk Yangına Sebep Oldu
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Çorum'da bir parkta 2 çocuğun çıkardığı yangın sonucu oyun grubu alev aldı. Yangın güvenlik kameralarına yansıdı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da bir parkta oyun grubu yandı. 2 çocuğun çıkardığı belirlenen yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Azerbaycan Caddesi'ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Parkın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını 2 çocuğun çıkardığı belirlendi. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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