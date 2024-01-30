Çorum'da park halindeki otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı
Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde'de S.K'ye ait park halindeki 06 BFV 15 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri belirlenen E.G, B.B. ve C.M, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılarla araç sahibi arasında husumet olduğu öğrenildi.
Çorum'da park halindeki otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı.
Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde'de S.K'ye ait park halindeki 06 BFV 15 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri belirlenen E.G, B.B. ve C.M, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılarla araç sahibi arasında husumet olduğu öğrenildi.