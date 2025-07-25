Çorum'da Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

Çorum'da Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı yanında park halindeki 06 EDH 523 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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