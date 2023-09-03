Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil kurşunlanarak zarar gördü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve incelemelerde bulundu.

Park halindeki otomobil kurşunlandı

ÇORUM - Çorum'da gece saatlerinde park halindeki otomobil kurşunlandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlanan otomobilin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis, olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.