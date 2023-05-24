Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı.

Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 25. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinan Ç'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde ve yanında park halinde bulunan başka bir araçta hasar oluştu.

Polis ekiplerince yapılan incelemede aracın yakınlarında biri boş, biri dolu iki benzin bidonu bulundu.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.