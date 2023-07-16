Çorum'da park halindeki kamyondan 2 bin lira çalındı

Çorum Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir kamyondan 2 bin lira çalındığı iddiasıyla polis ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.