Haberler

Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buharaevler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içinde hareketsiz bulunan Oğuzhan Karameşe'nin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Karameşe'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu.

Oğuzhan Karameşe (30), yakınları tarafından Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karameşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Karameşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum