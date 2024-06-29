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Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil park halindeki araçlara çarptı ve 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki, 1'i polis otosu 3 araca çarptığı trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADY 154 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde önüne çıkan elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapınca park halindeki polis aracı ile 66 AAT 282 ve 66 ABY 247 plakalı otomobillere çarptı.

Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ekip otosunda bulunan polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile araçların yanında olan Ömer Çelik (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kazaya karışan otomobil, Ankara Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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