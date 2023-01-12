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Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Yaşar Öztürk idaresindeki 19 FA 994 plakalı otomobil, İskilip Çevre Yolu Pazarbaşı mevkisinde park halindeki 34 GM 3159 plakalı otomobile çarptı.

Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Yaşar Öztürk İskilip Çorum Güncel Haberler

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