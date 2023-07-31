Çorum'da Park Halindeki Araç Kurşunlandı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halinde bulunan bir hafif ticari araç kurşunlandı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halinde bulunan bir hafif ticari araç kurşunladı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 85. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halinde bulunan hafif ticari araca pompalı tüfek ile ateş açarak yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM