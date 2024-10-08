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Çorum'da Park Halindeki Araç Kundaklandı

Çorum'da Park Halindeki Araç Kundaklandı
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araç, gece saatlerinde kundaklandı. Araçta hasar oluşurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Çorum'da park halindeki bir araç ateşe verildi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 21. Sokak'ta park halinde olan Dursun D'ye ait 19 TK 741 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde camı taşla kırılarak kundaklandı.

Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.

Polis ekiplerinin aracı kundaklayan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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